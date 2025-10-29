Serie A i risultati delle 20.45 | successi per Cremonese e Inter reti bianche in Bologna-Torino

Alle ore 20.45 si sono svolte altre tre gare di questa nona giornata di Serie A, che si concluderà domani, giovedì 30 ottobre, con gli ultimi due match. Dopo i successi delle 18.30 di Roma, 2-1 sul Parma, Juventus, 3-1 sull’Udinese, e Como, 3-1 sul Verona, in serata è arrivato anche quello della Cremonese, che sul campo del Genoa si è imposta 2-0 con la doppietta di Bonazzoli. Continua il grande avvio di campionato dei grigiorossi, ora a quota 14 punti, mentre sprofonda il Grifone, che resta ultimo con sole tre lunghezze. Torna alla vittoria anche l’ Inter, che reagisce dopo il ko di Napoli e batte 3-0 la Fiorentina nonostante un monumentale De Gea, che per più di un’ora ha tenuto in piedi i viola. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

