Serie A i risultati delle 18.30 | la Juventus si rilancia il Como supera il Verona

Sololaroma.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nona giornata di Serie A molto intensa in questo mercoledì 29 ottobre, con tre sfide che si sono disputate alle ore 18.30. Se la Roma ha ottenuto una fondamentale vittoria con il Parma, lo stesso si può dire anche per la Juventus, impostasi per 3-1 in casa contro l’Udinese. Stesso risultato anche tra Como e Verona, che vale i tre punti per la formazione di Fabregas. Juventus-Udinese 3-1, Brambilla fa il suo. Nell’attesa dell’annuncio di Spalletti come nuovo allenatore, torna alla vittoria la Juventus, che dopo due sconfitte consecutive supera 3-1 l’Udinese. I bianconeri aprono subito le marcature con il rigore di Vlahovic, per poi subire il pareggio di Zaniolo sul finire del primo tempo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

serie a i risultati delle 1830 la juventus si rilancia il como supera il verona

© Sololaroma.it - Serie A, i risultati delle 18.30: la Juventus si rilancia, il Como supera il Verona

Argomenti simili trattati di recente

serie risultati 1830 juventusJuventus-Udinese 3-1: video, gol e highlights - La squadra bianconera, guidata da Brambilla dopo l'esonero di Tudor, torna alla vittoria dopo 8 partite: allo Stadium termina 3- Riporta sport.sky.it

serie risultati 1830 juventusJuventus-Udinese 3-1, gol e highlights: i bianconeri tornano a vincere dopo 8 gare - 1, gol e highlights: i bianconeri tornano a vincere dopo 8 gare ... Si legge su sport.sky.it

serie risultati 1830 juventusJuventus-Udinese 3-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Vlahovic, Gatti e Yildiz, gli highlights - Udinese di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Risultati 1830 Juventus