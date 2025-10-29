Serie A i risultati delle 18.30 | la Juventus si rilancia il Como supera il Verona
Nona giornata di Serie A molto intensa in questo mercoledì 29 ottobre, con tre sfide che si sono disputate alle ore 18.30. Se la Roma ha ottenuto una fondamentale vittoria con il Parma, lo stesso si può dire anche per la Juventus, impostasi per 3-1 in casa contro l’Udinese. Stesso risultato anche tra Como e Verona, che vale i tre punti per la formazione di Fabregas. Juventus-Udinese 3-1, Brambilla fa il suo. Nell’attesa dell’annuncio di Spalletti come nuovo allenatore, torna alla vittoria la Juventus, che dopo due sconfitte consecutive supera 3-1 l’Udinese. I bianconeri aprono subito le marcature con il rigore di Vlahovic, per poi subire il pareggio di Zaniolo sul finire del primo tempo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
