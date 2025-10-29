Serie A De Siervo | Curve ostaggio di criminali Occorre una riforma come successo in Inghilterra

Come riportato da Cronache di Spogliatoio, l'a.d. della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato del problema curve in Italia, definendole "ostaggio di gruppi criminali". Ha poi invocato una riforma sul modello inglese per liberare i club dai.

"Non vogliamo andare in Australia per i soldi". Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha parlato dei motivi che hanno spinto a proporre di giocare Milan-Como a Perth ? "Noi cercheremo di andare in Australia solo

De Siervo e la Serie A all’estero: “Non solo Milan-Como. Proposto anche all’Inter, che ha rifiutato” - X Vai su X

De Siervo: "In Australia non per soldi: esiste una comunità che non ha meno dignità della Curva Sud di vedere il Milan" - Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega di Serie A, è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio e tra i diversi temi toccati ha parlato anche ...

De Siervo: "Le curve sono ostaggio di gruppi criminali. Serve una riforma come in Inghilterra" - Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A, a Cronache di Spogliatoio ha parlato anche degli ultras e delle curve in Italia: "Abbiamo visto tutti cosa è successo allo ...

Milan-Como a Perth, De Siervo e la dignità dei tifosi della Curva Sud rossonera - Per difendere l'assurda trasferta australiana, l'ad della Lega afferma: "A Perth esiste una comunità che non ha meno dignità dei tifosi della Curva Sud di vedere il Milan, anzi più la relazione è a di ..."