Serie A 9° turno | Inter-Fiorentina 3-0
22,51 L'Inter stende la Fiorentina 3-0,il Bologna non va oltre lo 0-0 interno col Torino, colpo Cremonese in casa del Genoa: 0-2. Così le gare delle 20.45. Al 'Meazza', Inter a segno con la doppietta di Calhanoglu (66' tiro da fuori 88' rigore per fallo di Viti,espulso,su Bonny).In mezzo la rete di Sucic su assist di Lautaro (71'). Nerazzurri a 18 punti col Milan, viola penultimi a 4. Al 'Dall'Ara', nessun gol. Bologna a 15 punti, mentre il Torino sale a 12. La Cremonese si issa a quota 14 grazie alla doppietta di Bonazzoli a Marassi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Coppa Italia Serie C - 2° Turno eliminatorio; Audace Cerignola Casarano Calcio ; ? Stadio "Domenico Monterisi" - Cerignola; ? Mercoledì 29.10 - ore 20.30. #casaranocalcio #CoppaItaliaSerieC #matchday Vai su Facebook
Turno infrasettimanale di campionato per i Serie A ? 9ª giornata Udinese ? Allianz Stadium ? 18:30 CET # #JuveUdinese Powered by @Jeep - X Vai su X
Serie A 2025-26 (9° turno) Inter-Fiorentina: presentazione - Fiorentina è l’interessante sfida del nono turno di Serie A, in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 20:45 allo stadio “Giuseppe Meazza”. Da datasport.it
Serie A: in campo alle 21 Inter-Fiorentina, Bologna-Torino e Genoa-Cremonese - Cremonese per il turno infrasettimanale della nona giornata di Serie A Mettersi alle spalle la sconfitta e il nervosismo di Napoli per ... Scrive ansa.it
Serie A, ottavo turno: Napoli-Inter 3-1 - 1 del 'Maradona' sull'Inter, che diventa terza a - Secondo rainews.it