Serie A 2025 2026 oggi sei partite | in campo Roma Juventus e Inter Orari e dove vederle in tv
Torna in campo oggi, 29 ottobre, la serie A 20252026. Si giocheranno sei partite valide per il turno infrasettimanale, che corrisponde alla nona giornata. Dopo la vittoria di ieri del Napoli a Lecce e il pareggio tra Atalanta e Milan, oggi la Roma, in casa contro il Parma, cerca i tre punti per tornare in vetta alla classifica insieme con i partenopei di Conte. In campo anche la Juventus, che all’Allianz Stadium riceve l’ Udinese dopo l’esonero di Tudor e guidata provvisoriamente da Brambilla, mentre si attende l’ufficialità di Spalletti come nuovo tecnico dei bianconeri. In serata Inter-Fiorentina, un tempo big match ma oggi già ultima spiaggia per i Viola di Pioli, che arrancano in fondo alla classifica e hanno disperatamente bisogno di punti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Serie A, oggi Atalanta-Milan - Diretta Link articolo nel primo commento Vai su Facebook
Serie B 2025-2026: Reggiana-Modena, le probabili formazioni - 45 di martedì per il derby emiliano tra Reggiana – Modena, valido per la decima giornata di Serie B. Scrive sportal.it
Consigli fantacalcio, 10° giornata Serie B 2025/2026: ecco chi schierare - I Top 11 da schierare al fantacalcio per la 10ª giornata di Serie B 2025/2026: attacco con Gliozzi, Coda e Adorante ... Segnala calciomagazine.net
Video Empoli Sampdoria (1-1)/ Gol e highlights: Cuni riacciuffa Popov! (Serie B, 28 ottobre 2025) - 1) gol e highlights della partita valevole per il decimo turno del campionato di Serie B, stagione 2025/2026. Segnala ilsussidiario.net