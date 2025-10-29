Serie A 2025 2026 oggi sei partite | in campo Roma Juventus e Inter Orari e dove vederle in tv

Torna in campo oggi, 29 ottobre, la serie A 20252026. Si giocheranno sei partite valide per il turno infrasettimanale, che corrisponde alla nona giornata. Dopo la vittoria di ieri del Napoli a Lecce e il pareggio tra Atalanta e Milan, oggi la Roma, in casa contro il Parma, cerca i tre punti per tornare in vetta alla classifica insieme con i partenopei di Conte. In campo anche la Juventus, che all’Allianz Stadium riceve l’ Udinese dopo l’esonero di Tudor e guidata provvisoriamente da Brambilla, mentre si attende l’ufficialità di Spalletti come nuovo tecnico dei bianconeri. In serata Inter-Fiorentina, un tempo big match ma oggi già ultima spiaggia per i Viola di Pioli, che arrancano in fondo alla classifica e hanno disperatamente bisogno di punti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

