Sergio Mattarella bacchetta l' Ue | Permane la ' zoppìa'

"L'euro - insieme alla Banca Centrale Europea che ne tutela la stabilità - è uno dei simboli più tangibili e avanzati del processo di integrazione del nostro continente avviato quasi settanta anni fa, con i Trattati di Roma. Il passaggio alla moneta unica - oltre venticinque anni addietro - rappresentò un grande e decisivo passo in avanti, frutto di coraggio e di visione". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto alla riunione del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, in corso a Palazzo Corsini a Firenze. "Oggi non possono esservi dubbi che quel coraggio e quella visione siano stati premiati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sergio Mattarella bacchetta l'Ue: "Permane la 'zoppìa'"

