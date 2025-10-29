Serenata per la moglie con i fuochi d' artificio in strada | sposo denunciato al rientro dal viaggio di nozze
Una serenata insolita, scenografica: fuochi d'artificio e scoppi in mezzo alla strada per festeggiare il matrimonio. Uno “spettacolo” che aveva bloccato il traffico nella serata dello scorso giovedì 25 settembre, in via Veneto a Bresso (Milano) per cui ora un uomo è stato denunciato dalla polizia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
