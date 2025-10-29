Serbia migliaia di studenti protestano a Belgrado
Migliaia di studenti della Serbia sudoccidentale, partiti più di dieci giorni fa per un viaggio attraverso il Paese per denunciare la tragedia alla stazione ferroviaria di Novi Sad avvenuta un anno fa, sono arrivati??a Belgrado la sera di mercoledì 28 ottobre. Il gruppo, a cui si sono uniti altri studenti dopo la partenza dalla città sudoccidentale di Novi Pazar il 16 ottobre, è ripartito lunedì dalla città di Ub, nella Serbia centrale, dopo aver trascorso lì la notte. Mentre marciavano per Belgrado, sono stati accolti da una folla di residenti festanti. Gli studenti sperano di raggiungere Novi Sad il 1° novembre, quando è prevista una grande manifestazione per celebrare il primo anniversario del crollo di una pensilina nella stazione ferroviaria della città, che causò la morte di 16 persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it
