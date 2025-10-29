Serata Halloween a Leffe dolcetti e scherzetti nel ricordo dei Coertì
Animazione a tema e un percorso fra storia e leggenda, per festeggiare Halloween con grandi e piccini. L’associazione Leffegiovani, con il patrocinio del Comune di Leffe, organizza per venerdì 31 ottobre una serata Halloween con due proposte pensate per coinvolgere persone di ogni età e l’intera comunità. “I più piccoli – spiegano gli organizzatori, memori del successo dello scorso anno – potranno partecipare all’iniziativa “Dolcetto o scherzetto?”, un percorso con case selezionate pensato per far vivere ai bambini la magia di Halloween. Ci sarà anche uno spazio con truccabimbi, zucchero filato e tante altre attività. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Argomenti simili trattati di recente
Promemoria per la serata di Halloween! Giovedì 31 ottobre, vi aspettiamo in Piazza Maggiore per la proiezione speciale di Halloween nell’ambito della rassegna Cinema in Piazza. In programma “Frankenstein Junior” di Mel Brooks — un grande classico che Vai su Facebook
Feste di Halloween 2025 a Lavagna, tra giochi horror e dolcetti - La Croce Rossa di Lavagna organizza un mostruoso Halloween Party nella serata di venerdì 31 ottobre 2025, dalle ore 16 alle 18 in piazza Ravenna: intrattenimento per i più piccoli con truccabimbi, cio ... Segnala mentelocale.it
Halloween a Marina di Ravenna: “Dolcetto o scherzetto? poi festa a FaroArte - Marina di Ravenna si prepara a festeggiare Halloween con un pomeriggio e una serata interamente dedicati ai più piccoli. Da ravennawebtv.it
Halloween a Lavena Ponte Tresa tra dolcetti, sorprese e dance party - 30 in piazza San Giorgio, con un programma pensato per coinvolgere grandi e piccini ... Secondo varesenews.it