Animazione a tema e un percorso fra storia e leggenda, per festeggiare Halloween con grandi e piccini. L’associazione Leffegiovani, con il patrocinio del Comune di Leffe, organizza per venerdì 31 ottobre una serata Halloween con due proposte pensate per coinvolgere persone di ogni età e l’intera comunità. “I più piccoli – spiegano gli organizzatori, memori del successo dello scorso anno – potranno partecipare all’iniziativa “Dolcetto o scherzetto?”, un percorso con case selezionate pensato per far vivere ai bambini la magia di Halloween. Ci sarà anche uno spazio con truccabimbi, zucchero filato e tante altre attività. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Serata Halloween a Leffe, dolcetti e scherzetti nel ricordo dei Coertì