Serata anime al Roma Moderno | anteprima Ne Zha con Eva Carducci

Sbircialanotizia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La passione per l’animazione torna a riempire la sala: al The Space Cinema riparte l’Anime Watch Party, un appuntamento che unisce visione e dialogo con il pubblico, con Eva Carducci. Una serata pensata per chi vive gli anime come esperienza condivisa, pronta a regalare un’anteprima esclusiva e un confronto dal vivo. Un appuntamento da segnare . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

