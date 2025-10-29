Serata anime al Roma Moderno | anteprima Ne Zha con Eva Carducci
La passione per l’animazione torna a riempire la sala: al The Space Cinema riparte l’Anime Watch Party, un appuntamento che unisce visione e dialogo con il pubblico, con Eva Carducci. Una serata pensata per chi vive gli anime come esperienza condivisa, pronta a regalare un’anteprima esclusiva e un confronto dal vivo. Un appuntamento da segnare . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ATTENZIONE, ANIME DELLA NOTTE! I tavoli per la cena del nostro Halloween Party stanno scomparendo più in fretta di un fantasma allo specchio! Se vuoi goderti la serata fin dall’inizio, è il momento di prenotare… prima che anche la waiting list si Vai su Facebook
"Anime watch party", anteprima esclusiva di "Chainsaw man – il film: la storia di rez" al The Space Cinema Moderno - Dopo il successo dei precedenti appuntamenti dedicati a Jujutsu Kaisen e Demon Slayer, continua al The Space Cinema il viaggio nell’universo dell’animazione giapponese con un nuovo evento imperdibile ... romatoday.it scrive