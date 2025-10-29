Sequestrato un cumulo di rifiuti abbandonato lungo l' argine del fiume Pescara
Nei giorni scorsi i militari del Nipaaf del gruppo carabinieri-forestale di Pescara sono stati impegnati in un’operazione di contrasto agli illeciti ambientali lungo il percorso ciclo-pedonale denominato “Fluvia”. Il viale, che costeggia l’argine del fiume Pescara attrezzato con panchine. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
