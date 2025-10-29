Sequestrato il telefono di Josep Martinez indagato per omicidio stradale | Da capire se stesse scrivendo messaggi

Ieri il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez ha investito e ucciso un uomo lungo la provinciale 32, nei pressi di Fenegrò (Como). Ora il calciatore è indagato per omicidio stradale dalla Procura di Como che ha disposto il sequestro dell'auto e del telefono per capire se al momento dell’impatto il portiere stesse parlando al telefono o scrivendo messaggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

