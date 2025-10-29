Separazione delle carriere La Russa | Forse il gioco non valeva la candela Pd e M5s | Allora la maggioranza si fermi

La separazione delle carriere? “Forse il gioco non valeva la candela”. Parola di Ignazio La Russa, il presidente del Senato che si è espresso in questo modo su una delle riforme simbolo del centrodestra. “Io personalmente sono stato tra gli artefici della separazione delle funzioni, che non separava le carriere ma rendeva, com’è tutt’ora, difficile il passaggio da una carriera all’altra. Per cui è giusta la separazione delle carriere ma forse il gioco non valeva la candela. Mentre invece l’aspetto dei due Csm è un tentativo, vediamo se riesce, di ridurre il peso delle correnti, non so se riesce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

