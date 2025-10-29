Separazione delle carriere il Senato al voto finale | poi decideranno gli italiani

La lunga marcia della riforma della giustizia arriva al suo epilogo. Dopo tre approvazioni tra Camera e Senato, il disegno di legge costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati si prepara all’ultimo voto, atteso domani nell’Aula di Palazzo Madama a partire dalle 10.30. Si tratta di una delle modifiche più significative dell’attuale legislatura, destinata a incidere profondamente sull’assetto della magistratura italiana. La maggioranza la considera una svolta storica, le opposizioni denunciano un tentativo di “mettere il bavaglio” all’autonomia giudiziaria. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio non è intervenuto in aula, ma ha commentato fuori microfono la “solita litania petulante” delle opposizioni, confermando la volontà del governo di andare fino in fondo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

