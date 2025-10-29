Riceverà domani il via libera definitivo del Senato la riforma che introduce in Costituzione la separazione delle carriere dei magistrati. A Palazzo Madama si è conclusa la discussione generale, al termine della quale il Guardasigilli ha preferito non replicare denigrando le critiche arrivate dall’opposizione. Carlo Nordio le ha derubricate a “solita litania petulante”. “Non vedo che cosa avrei potuto dire di nuovo”, ha detto. Ha poi replicato con un “Valeva un candelabro.” ai giornalisti che gli domandavano delle parole del presidente del Senato Ignazio La Russa che aveva detto: “Giusta la separazione delle carriere ma forse il gioco non valeva la candela. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Separazione delle carriere: dopo il via libera scontato, la battaglia si sposta sul referendum