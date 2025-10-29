Separazione delle carriere | dopo il via libera scontato la battaglia si sposta sul referendum
Riceverà domani il via libera definitivo del Senato la riforma che introduce in Costituzione la separazione delle carriere dei magistrati. A Palazzo Madama si è conclusa la discussione generale, al termine della quale il Guardasigilli ha preferito non replicare denigrando le critiche arrivate dall’opposizione. Carlo Nordio le ha derubricate a “solita litania petulante”. “Non vedo che cosa avrei potuto dire di nuovo”, ha detto. Ha poi replicato con un “Valeva un candelabro.” ai giornalisti che gli domandavano delle parole del presidente del Senato Ignazio La Russa che aveva detto: “Giusta la separazione delle carriere ma forse il gioco non valeva la candela. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Altre letture consigliate
"Licio Gelli, Craxi e Berlusconi lo sapevano: la separazione delle carriere serve a mettere il guinzaglio ai pm". Il commento del direttore del Fatto - Video Vai su Facebook
Come funziona la separazione delle carriere - X Vai su X
Rush finale sulla separazione delle carriere, centrodestra pronto a mobilitarsi - Giovedì il voto finale al Senato e poi via libera alla mobilitazione: rush finale per la riforma costituzionale sulla separazione delle ... Si legge su iltempo.it
Separazione carriere, verso il referendum: i precedenti dal ‘no’ a Renzi al taglio dei parlamentari - Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al termine della discussione del ddl sulla ... Si legge su lapresse.it
Giustizia: tre mesi per chiedere il referendum, niente quorum - A richiedere il referendum potrà essere un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Riporta ansa.it