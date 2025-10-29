Separazione carriere verso il referendum | i precedenti dal ‘no’ a Renzi al taglio dei parlamentari

La riforma della separazione delle carriere “valeva un candelabro”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al termine della discussione del ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati al Senato, risponde ai cronisti che chiedono se il gioco sia valso la candela. Il riferimento è alle parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ieri aveva detto: “Giusta la separazione delle carriere ma forse il gioco non valeva la candela”. La Russa oggi ha ribadito: “Ho detto che per quanto attiene la separazione delle carriere, il numero di magistrati che normalmente passa da una funzione all’altra è modesto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

