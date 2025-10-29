Separazione carriere Sisto | maggioranza parlamentare promuoverà referendum

Roma, 29 ott. (askanews) – “Governo e maggioranza non hanno alcun timore di affrontare subito il responso della democrazia diretta attraverso il referendum. Anzi, ci stiamo già attivando perché il referendum possa essere richiesto direttamente dalla maggioranza parlamentare. Vogliamo garantire una conclusione coerente e democratica a questo percorso. Fermo il rispetto puntuale delle procedure, ritengo che prima il referendum si farà, meglio sarà per il Paese e per l’affidabilità e credibilità della nostra giustizia”. Lo ha annunciato a Coffee Break, su La7, il viceministro alla Giustizia Fi Francesco Paolo Sisto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

