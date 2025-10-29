Separazione carriere Sisto Fi | inopportuno e illegale Anm faccia comitati referendari
Roma, 29 ott. (askanews) – “La legge 28 del 2000 e le delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabiliscono chiaramente che i comitati referendari sono soggetti politici a tutti gli effetti. Questo significa che chi apre e organizza un comitato referendario compie, a tutti gli effetti, un gesto politico. È per questo che ritengo che il comitato dell’Anm sia in contrasto con lo spirito e con la lettera di quella legge, e soprattutto che sia estremamente inopportuno”. Lo ha dichiarato a Coffee Break, su La7, il viceministro Fi della Giustizia Francesco Paolo Sisto “Come ha ricordato il Presidente della Repubblica – ha sottolineato Sisto- il magistrato non deve soltanto essere terzo e imparziale, ma deve anche apparire tale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
