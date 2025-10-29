Separazione carriere Parodi | Non con i partiti non vogliamo essere etichettati
Se al referendum sulla riforma Nordio vincerà il 'sì' considerare le dimissioni da presidente dell'Anm per Cesare Parodi "è doveroso e dovuto, se uno fallisce ed è una persona seria". È quanto afferma in un'intervista al Corriere della Sera, precisando di essere "possibilista" sull'esito del referendum. "Ma molto dipenderà anche da fattori svincolati dal contenuto", sottolinea, come "criticità su condotte di magistrati, concreti dubbi su condotte negative che potrebbero portare maggiore consenso alla riforma". Sulle accuse che il comitato per il 'no' sia legato ad alcuni partiti, Parodi nega: "No. 🔗 Leggi su Iltempo.it
