Separazione carriere Parodi | Non con i partiti non vogliamo essere etichettati

Iltempo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se al referendum sulla riforma Nordio vincerà il 'sì' considerare le dimissioni da presidente dell'Anm per Cesare Parodi "è doveroso e dovuto, se uno fallisce ed è una persona seria". È quanto afferma in un'intervista al Corriere della Sera, precisando di essere "possibilista" sull'esito del referendum. "Ma molto dipenderà anche da fattori svincolati dal contenuto", sottolinea, come "criticità su condotte di magistrati, concreti dubbi su condotte negative che potrebbero portare maggiore consenso alla riforma". Sulle accuse che il comitato per il 'no' sia legato ad alcuni partiti, Parodi nega: "No. 🔗 Leggi su Iltempo.it

separazione carriere parodi non con i partiti non vogliamo essere etichettati

© Iltempo.it - Separazione carriere, Parodi: "Non con i partiti, non vogliamo essere etichettati"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

separazione carriere parodi partitiSeparazione carriere, Parodi: "Non con i partiti, non vogliamo essere etichettati" - Se al referendum sulla riforma Nordio vincerà il 'sì' considerare le dimissioni da presidente dell'Anm per Cesare Parodi ... Come scrive iltempo.it

separazione carriere parodi partitiDomani il voto decisivo sulla riforma Nordio. Per il ministro il referendum non deve essere politicizzato. Anm: "Noi indipendenti" - Per il ministro il referendum non deve essere politicizzato. Come scrive lanotiziagiornale.it

separazione carriere parodi partitiRiforma, i dubbi di La Russa: “Non so se vale la pena” - Intercettazioni porcheria, farò la riforma”. Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Separazione Carriere Parodi Partiti