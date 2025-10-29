Separazione carriere Delmastro risponde a La Russa | Vale la pena andare fino in fondo Maretta in maggioranza? È la vostra speranza

“Per me la separazione delle carriere è un impegno preso con gli italiani. E questo centrodestra è un governo che prende i voti degli italiani per spenderli conformemente a quanto promesso in campagna elettorale. Quindi ne vale sempre la pena mantenere gli impegni elettorali”. Lo ha dichiarato Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, commentando le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa secondo cui la separazione delle carriere tra pm e giudici “non valeva la candela” dopo un lungo iter. Quanto alla prossima manovra economica, Delmastro ha aggiunto: “Maretta nella maggioranza? Quella è la vostra speranza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

