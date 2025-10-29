Separazione carriere Conte contro Nordio | Per lui il dibattito è una litania? È la loro concezione delle istituzioni democratiche
“Il Guardasigilli Carlo Nordio ha uscite azzardate. Oggi ha definito il dibattito in Aula una ‘ litania petulante ‘. Questa è la loro concezione delle istituzioni democratiche “. Ad attaccare il ministro della Giustizia è il presidente M5s Giuseppe Conte, a margine della presentazione del libro “Stragi d’Italia” a Roma, contestando la scelta del ministro di non replicare alle opposizioni in Senato e poi attaccare all’uscita da Palazzo Madama di fronte ai cronisti. In vista dell’ultimo via libera parlamentare sulla riforma della separazione delle carriere e del successivo referendum, Conte promette battaglia: “ Saremo in prima linea in questa battaglia, per contrastare un provvedimento che non serve ai cittadini, non migliora la giustizia e serve soltanto in prospettiva a mettere sotto il tacco dell’esecutivo di turno i pubblici ministeri “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
"Licio Gelli, Craxi e Berlusconi lo sapevano: la separazione delle carriere serve a mettere il guinzaglio ai pm". Il commento del direttore del Fatto - Video Vai su Facebook
Come funziona la separazione delle carriere - X Vai su X
Separazione carriere, Conte contro Nordio: “Per lui il dibattito è una litania? È la loro concezione delle istituzioni democratiche” - "Siamo pronti già da oggi alla raccolta delle firme": le parole di Conte sulla riforma della giustizia [Video] ... Da ilfattoquotidiano.it
Separazione delle carriere: verso il referendum, i precedenti dal 'no' a Renzi al sì al taglio dei parlamentari - La riforma del Titolo V della II parte della Costituzione per una ridefinizione della ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni, e ... Scrive rtl.it
Separazione carriere, verso il referendum: i precedenti dal ‘no’ a Renzi al taglio dei parlamentari - Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al termine della discussione del ddl sulla ... Si legge su lapresse.it