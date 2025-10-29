Senza titolo | Flashback All art is contemporary

Gallerie, opere site-specific, mostre, performance si costruiscono attorno al racconto di Flashback Art Fair: una fiera che guarda all’arte storicizzata senza mai dimenticare il suo legame indissolubile con il presente. L’edizione di quest’anno abbraccia nella praxis e poiesis una scelta ben precisa. “Senza titolo” rappresenta un rifiuto verso le narrazioni totalizzanti ed esclusive, celebra la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “Senza titolo”: Flashback, “All art is contemporary”

Scopri altri approfondimenti

È senza titolo la #tredicesimaedizione di #Flashback, #dal30ottobre al 2 novembre torna a #Torino la fiera dove l’arte è tutta contemporanea Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, torna Flashback, la #fieratorinese dove l’arte è tutta contemporanea. Per la tredic - facebook.com Vai su Facebook

Flashback 2025, l’arte senza etichette che abita il presente. Quaranta gallerie e nessun titolo per la XII edizione - Flashback 2025, l’arte senza etichette che abita il presente. Come scrive ilgiornaledellarte.com

Torna a Torino Flashback Art Fair 2025, la fiera dove tutta l’arte è contemporanea - Dal barocco di Gherardi e Strozzi fino a Boccioni, Modigliani e Morandi: negli spazi di Flashback Habitat va in scena un racconto fluido che attraversa epoche e linguaggi ... Lo riporta living.corriere.it

È senza titolo la XIII edizione di Flashback Art Fair, dove l’arte è tutta contemporanea - Flashback, dal suo esordio, non è mai stata solo una fiera: è una narrazione in divenire, un progetto che ogni anno si trasforma e si espande. Riporta exibart.com