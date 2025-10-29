Sentenza Amara per l’ex pm Davigo | un anno e tre mesi nel processo bis Gasparri | da fustigatore a pluricondannato
La seconda sezione penale della Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna a un anno e tre mesi per l’ex magistrato, Piercamillo Davigo imputato per ‘rivelazione del segreto d’ufficio’ in relazione alla vicenda dei verbali resi dall’avvocato Piero Amara sulla presunta ‘Loggia Ungheria’. L’esistenza della Loggia è stata esclusa dal tribunale di Perugia. È questo l’esito dell’appello bis dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio la condanna della toga protagonista della stagione di ‘Mani Pulite’, famoso nelle aule di tribunale come uno dei più feroci accusatori di Silvio Berlusconi, nel primo appello, sempre a un anno e tre mesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
