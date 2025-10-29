Senese domani i funerali | i medici del Cardarelli hanno fatto di tutto per salvarlo
Tempo di lettura: 2 minuti I funerali di James Senese, morto nell’ospedale Cardarelli di Napoli, si terranno domani giovedì 30 ottobre alle ore 12:00 nella parrocchia Santa Maria dell’Arco in Piazza Madonna dell’Arco 8 a Miano, nel quartiere della periferia cittadina dove l’artista ha vissuto tutta la vita. La Direzione strategica del Cardarelli di Napoli e tutto lo staff medico dell’ospedale esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di James Senese, ricoverato da tempo presso nel reparto di Rianimazione dell’ospedale. “È una grave perdita per tutta la comunità, desidero far giungere alla famiglia la vicinanza dell’ospedale in questo momento di grande dolore e fragilità”, ha dichiarato il direttore generale Antonio d’Amore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Notizia golosa in bottega. Da domani, mercoledì 29 ottobre, al banco: selezionata, da un unico maiale allevato allo stato brado. Carni saporite, marezzatura naturale, gusto autentico. Tagli freschi disponibili in quantità limitata: costine, bra Vai su Facebook
James Senese, domani i funerali nel 'suo' quartiere - I funerali di James Senese, morto nell'ospedale Cardarelli di Napoli, si terranno domani giovedì 30 ottobre alle ore 12:00 nella parrocchia Santa Maria dell'Arco in Piazza Madonna dell'Arco 8 a Miano, ... Lo riporta ansa.it
Morto James Senese, c'è anche lui tra i musicisti raffigurati alla stazione di Scampia - James Senese è uno dei musicisti raffigurati nell’installazione dello “Scambiapassi”, realizzata nella stazione di Scampia nel 2019. Riporta ilmattino.it
Addio a James Senese, i funerali domani nella parrocchia di Miano - I funerali di James Senese si svolgeranno domani nella parrocchia Santa Maria dell'Arco in Piazza Madonna dell'Arco 8 a Miano. Riporta 2anews.it