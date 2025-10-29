Tempo di lettura: 2 minuti I funerali di James Senese, morto nell’ospedale Cardarelli di Napoli, si terranno domani giovedì 30 ottobre alle ore 12:00 nella parrocchia Santa Maria dell’Arco in Piazza Madonna dell’Arco 8 a Miano, nel quartiere della periferia cittadina dove l’artista ha vissuto tutta la vita. La Direzione strategica del Cardarelli di Napoli e tutto lo staff medico dell’ospedale esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di James Senese, ricoverato da tempo presso nel reparto di Rianimazione dell’ospedale. “È una grave perdita per tutta la comunità, desidero far giungere alla famiglia la vicinanza dell’ospedale in questo momento di grande dolore e fragilità”, ha dichiarato il direttore generale Antonio d’Amore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Senese, domani i funerali: i medici del Cardarelli hanno fatto di tutto per salvarlo