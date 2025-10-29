Senato ok alla fiducia sul ddl Concorrenza | ora il testo passa alla Camera
Il Senato ha approvato con voto di fiducia il ddl Concorrenza, che ora passa alla Camera. Il governo parla di un passo avanti per la competitività, ma le opposizioni criticano un testo inefficace e l'"ennesima fiducia usata per coprire le divisioni nella maggioranza". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Via libera dall’ottava commissione del Senato alla nomina di Eliseo Cuccaro a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Tirreno centrale. «Ringrazio il ministro delle Infrastrutture per la fiducia - ha detto Cuccaro - e i componenti delle commissioni d Vai su Facebook
Concorrenza: con 97 voti favorevoli, da Aula Senato sì a fiducia su ddl - Con 97 voti favorevoli, 60 contrari e 2 astensioni l'Aula del Senato ha approvato la fiducia posta dal governo sull'emendamento 1. Segnala agenzianova.com
Ddl Concorrenza. Via libera con fiducia dal Senato. Nuove regole su accreditamenti sanitari e ridefinizione dei requisiti per le società tra professionisti - Il provvedimento introduce una serie di misure che toccano diversi ambiti per il settore sanitario, dall’uso sicuro dei cosmetici e biocidi, alla riforma del processo di accreditamento, fino al ... Da quotidianosanita.it
Via libera del Senato al ddl concorrenza, va alla Camera - Via libera, col voto di fiducia, dell'Aula del Senato al ddl concorrenza. Secondo ansa.it