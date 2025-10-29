Sempio non è coinvolto nella corruzione Garlasco l' altra verità
A “Dentro la notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, in diretta è stato reso noto dall'inviato della trasmissione che, per quanto riguarda l'inchiesta di corruzione della Procura di Brescia, nelle prossime ore saranno sentiti, come persone informate sui fatti, i tre avvocati che Andrea Sempio aveva nel 2017: Massimo Lovati, Federico Soldani e Simone Grassi. Viene inoltre riferito che, con molta probabilità, sarà sentita anche la pm Giulia Pezzino, che era titolare del fascicolo dell'indagine su Sempio del 2017 insieme a Mario Venditti, al momento l'unico indagato. Nelle indiscrezioni viene, inoltre, indicata come imminente, l'audizione come testimone della dottoressa Laura Barbaini, che è stata sostituto procuratore generale a Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
