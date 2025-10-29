Sella uno scontro diretto Solidi per battere Cremona

Alla vigilia del turno infrasettimanale contro la Juvi Cremona coach Di Paolantonio ha risposto ad alcune domande sulla partita di oggi alle ore 20,30 alla Baltur Arena. Quali sono le condizioni di Berdini? Potrà giocare? "Nicola ha avuto un problema di stomaco sabato poco prima della partita, è in ripresa e dovrebbe giocare contro Cremona". Cosa teme di più di Cremona? Che partita dovrete giocare per provare a vincere? "Dovremo giocare una partita solida dal punto di vista difensivo e non commettere gli errori che abbiamo commesso sabato contro Bergamo, e cercare di difendere come avevamo fatto nelle precedenti partite prima della trasferta a Monza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sella, uno scontro diretto. "Solidi per battere Cremona»

