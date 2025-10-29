Segni tutto pronto per il concorso internazionale d' organo Vincenzo Iannucci
L'associazione "Amici del Morettini“ in collaborazione con i Comuni di Segni e Rocca Massima,indice la II edizione del concorso internazionale d'organo" Vincenzo Iannucci" in omaggio almusicista segnino organista della cattedrale di Segni vissuto a cavallo tra la fine dell'ottocento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Torna la stagione di uno dei segni più enigmatici e affascinanti dello Zodiaco: lo Scorpione Profondi, riservati, spesso travolgenti: i nati sotto questo segno vivono tutto con intensità. Anche quando non lo mostrano. Hanno uno sguardo che va oltre le appare - facebook.com Vai su Facebook
Rabiot a segno, tutto facile per la Francia. Islanda-Ucraina è il festival del gol della Serie A - X Vai su X
Tutto pronto per il primo Concorso di Eleganza per auto d’epoca “Città di Antrodoco” - Tutto pronto per sabato 13 settembre ad Antrodoco con il primo Concorso di Eleganza per auto d’epoca “Città di Antrodoco”, un evento da non perdere. Come scrive ilmessaggero.it
Concorso "Don Cinotti". Siamo alla decima edizione . Tutto pronto per la cerimonia - 30 nella Chiesa di San Germano a Santonuovo la premiazione della X edizione del concorso letterario di poesia e narrativa intitolato a Don Aldemiro Cinotti. Riporta lanazione.it
Curcuris, tutto pronto per la cerimonia conclusiva del concorso di fotografia "Andata&Ritorno" - 45, la cerimonia conclusiva di premiazione del concorso di fotografia “Andata&Ritorno”, legata al Festival Comunitario 2025. Riporta unionesarda.it