Segni tutto pronto per il concorso internazionale d' organo Vincenzo Iannucci

L'associazione "Amici del Morettini“ in collaborazione con i Comuni di Segni e Rocca Massima,indice la II edizione del concorso internazionale d'organo" Vincenzo Iannucci" in omaggio almusicista segnino organista della cattedrale di Segni vissuto a cavallo tra la fine dell'ottocento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

