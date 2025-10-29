Segnalate ad AGEA tre aziende agricole | utilizzavano lavoratori in nero ma avevano chiesto i fondi europei… E’ successo in provincia di Latina

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al “fenomeno del caporalato”, i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina hanno segnalato ad AGEA le irregolarità riscontrate in tre aziende agricole che percepiscono fondi UE. La segnalazione è finalizzata ad avviare l’iter di sospensione o revoca dei finanziamenti ottenuti. Le violazioni accertate. Le tre aziende, già oggetto nei mesi scorsi di accertamenti in materia di condizionalità sociale, ambientale e benessere animale, sono state sanzionate per: omessa formazione in salute e sicurezza sul lavoro e omessa visita medica;. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

