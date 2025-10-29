Secondo mandato Onu sospetto per l' Albanese Così avrebbe perso i benefici dell' immunità

È giallo attorno al secondo mandato di Francesca Albanese, la relatrice speciale Onu sanzionata dal dipartimento del tesoro Usa il 9 luglio. A sollevare il caso è il noto avvocato canadese Hillel Neuer a capo della Ong "Un Watch" che, in una lettera inviata alla Albanese il 23 aprile, sostiene che la sua riconferma non abbia seguito il corretto regolamento previsto dalle Nazioni Unite. Nella missiva si legge come «la presente lettera costituisce una notifica ufficiale che il presunto rinnovo del Suo mandato presso le Nazioni Unite, in qualità di “Relatore Speciale sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967”, è invalido e privo di qualsiasi effetto giuridico, e pertanto nullo e non avvenuto». 🔗 Leggi su Iltempo.it

