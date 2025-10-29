Seconda categoria | in palio i sedicesimi di finale Tutte le sfide di coppa Italia Una serata ad alta tensione

Appuntamento con un altro mercoledì di Coppa per i dilettanti che scenderanno in campo questa sera per un nuovo turno, per quanto riguarda la Seconda categoria. In palio il passaggio ai sedicesimi di finale che si disputeranno 3 dicembre prossimo. Alle 20.30 la Fulgor Castelfranco, che ha avuto la meglio su Faellese e Viaggio, ospiterà sul proprio rettangolo verde il Bucine (primo nel gruppo con Pestello e Cavriglia) per un derby in gara secca. Il regolamento per questo turno prevede infatti che in caso di parità al 90’ si procederà direttamente ai calci di rigore per decretare la vincitrice. Esattamente come accadrà anche per il Poppi che ha superato il primo turno contro Rassina e Pratovecchio e che adesso sarà impegnato a Castiglion Fibocchi alle 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

