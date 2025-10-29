SEAT Ibiza è un modello che da sempre rappresenta la compatta “giusta” per chi desidera stile, funzionalità e un pizzico di sportività senza compromessi. Con la versione 2026 – ben 41 anni dopo l’introduzione della prima generazione - SEAT ha voluto riportare l’attenzione su questo modello, in un segmento sempre più affollato: l’aggiornamento — non un cambiamento radicale — si concentra su motorizzazioni più efficienti (con il mild-hybrid in arrivo dal 2027) e un affinamento estetico e tecnologico. Nel test in anteprima sull’omonima isola delle Baleari abbiamo avuto l’opportunità di guidare due varianti: il 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - SEAT Ibiza 2026: l’evoluzione per la compatta spagnola