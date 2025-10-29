Se parlo non ne esci bene Hai agito in modo scorretto | Gabriele Parpiglia e le parole inaspettate contro Francesca Fagnani

Today.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i giornalisti da sempre vicini alla famiglia Rodriguez c’è Gabriela Parpiglia. Non è un caso infatti che il giornalista sia stato colui che con maggior dettagli ha raccontato i retroscena circa la lite tra le sorelle Cecilia e Belen, avvenuta quest’estate. Eppure ieri sera, in occasione. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Parlo Esci Bene Hai