Se i ladri entrano in casa coi ponteggi sono responsabili la ditta e il condominio

Se i ladri entrano in casa utilizzando i ponteggi dei lavori di ristrutturazione per rubare, i danni li deve pagare la ditta e il condominio. La Corte di Cassazione si è espressa, segnalando che l'azienda che si occupa dei lavori è responsabile delle misure anti-intrusione. Mentre il condominio deve vigilare sul corretto rispetto delle normative. In altre parole: sono responsabili entrambi. La nota si riferisce a un caso in cui i rapinatori hanno fatto irruzione in un appartamento a Salerno usando i ponteggi come scala per accedere al pianerottolo del quinto piano dello stabile. L'accusa. La vittima aveva puntato il dito contro l'impresa che, sebbene il cancello e le reti poste a ogni lato del ponteggio, non è riuscita a garantire la sicurezza del palazzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Se i ladri entrano in casa coi ponteggi sono responsabili la ditta e il condominio

