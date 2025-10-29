Se i compagni non fanno pace con il Nobel
Ah signora mia, quanto è squalificato questo premio Nobel. Istruzioni per le prossime conversazioni da salotto chic: mostrarsi sconsolati, scuotere la testa e ripetere con un sogghigno «ci mancava solo che lo dessero a Trump». Risatina. Fingere di non ricordarsi il nome della donna premiata. Mechada? Mecciata? Mesciata? Se proprio volete essere irriverenti chiamatela: Machadonia. Confonderla con un misto frutto. Se qualcuno per sbaglio nomina la parola Venezuela, fingere stupore: il Venezuela? Mai sentito. Chavez? Non pervenuto. Maduro? Non lo conosciamo. Aggiungere: «Ma si può dare il Nobel a una sconosciuta che lotta contro tal Maduro?». 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dopo il sesto pareggio in otto gare, il portiere si arrabbia coi compagni e il tecnico lo bacchetta: "Qui tutti si fanno il c... Se ha qualcosa da dire, lo dica al campo" - facebook.com Vai su Facebook
María Corina Machado ha vinto il Nobel per la Pace - Il Comitato per i Nobel a Oslo, in Norvegia, ha assegnato il premio Nobel per la Pace a María Corina Machado, leader dell’opposizione al presidente autoritario Nicolás Maduro in Venezuela. Segnala ilpost.it
Trump ci sta provando fortissimo a vincere il Nobel per la Pace - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump porta avanti da mesi una campagna senza precedenti per vincere il Premio Nobel per la Pace, che sarà annunciato venerdì. Secondo ilpost.it
Ernesto Teodoro Moneta, l'unico Nobel per la Pace italiano - In una casa avvolta nel silenzio, un uomo cieco e anziano si spegne pochi mesi prima della fine della guerra che, si diceva, avrebbe dovuto porre fine a tutte le guerre. Secondo huffingtonpost.it