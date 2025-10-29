Sos della Flc Cgil di Reggio Emilia sul dimensionamento delle scuole del territorio nei prossimi due anni. La denuncia del sindacato – che lunedì ha paretecipato alla Commissione di Concertazione convocata dalla Provincia sull’argomento – riguarda nello specifico la previsione del Governo nazionale di una progressiva riduzione delle autonomie scolastiche. Un provvedimento che, calato nella realtà reggiana, individua due accorpamenti: il primo fra gli istituti comprensvi ’Pertini 1’ e ’Pertini 2’ e il secondo tra i centri di istruzione per adulti (Cpia) Reggio Nord e Sud. "Crediamo che questo dimensionamento sia motivato solo dalla volontà di ridurre costi di gestione, senza prevedere reali effetti positivi sulle scuole, e che l’accorpamento accrescerebbe la complessità organizzativa delle scuole con conseguenze di riduzione degli organici, dai dirigenti scolastici ai profili Ata", chiarisce però subito Tatiana Giuffredi, segretaria provinciale della Cgil scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Scuole per adulti penalizzate"