Scuole parcheggi e traffico Ecco le regole da rispettare
Scuole chiuse, parcheggi off limits e traffico deviato: con il primo giorno di Lucca Comics entrano nel vivo tutte le ordinanze emesse per gestire al meglio il flusso di cosplayer e amanti del fumetto attesi in città. Tra i provvedimenti principali, per quanto riguarda la circolazione esterna alle Mura, ricordiamo che da oggi fino a domenica, dalle 8 alle 20, non sarà possibile transitare su viale Carducci (tra l’intersezione con viale Europa e quella con viale Repubblica), viale Cavour, viale Regina Margherita, via Montanara e all’interno di Porta San Pietro. La zona della stazione sarà infatti per lo più riservata ai pedoni, con percorsi e passaggi obbligati a seconda della direzione: questo impatterà anche sulla viabilità di San Concordio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
PARCHEGGI DISPONIBILI, in occasione della Fiera Franca, a partire dalle ore 6:00 di sabato 25 ottobre 2025 Questi parcheggi temporanei sono gestiti dai volontari di associazioni e delle scuole del territorio. ? per INFO: 800101318 numero verde Polizia - facebook.com Vai su Facebook
Scuole, parcheggi e traffico . Ecco le regole da rispettare - Iniziano i cinque giorni di Lucca Comics & Games: riepiloghiamo tutti i principali provvedimenti e le ordinanze emesse per gestire al meglio il flusso di cosplayer e amanti del fumetto attesi in città ... Secondo lanazione.it
Sosta selvaggia e traffico: "Vigilate davanti scuola" - La dirigente dell’Istituto comprensivo Nord2 scrive a Comune e polizia locale. Si legge su msn.com
Guerra al traffico selvaggio. Scuole, la sosta gratuita contro gli ingorghi all’uscita - Per evitare auto abbandonate in doppia fila e parcheggi che invadono i marciapiedi bloccando la circolazione e rendendo pericoloso anche il transito dei ... Secondo lanazione.it