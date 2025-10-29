Scuole chiuse, parcheggi off limits e traffico deviato: con il primo giorno di Lucca Comics entrano nel vivo tutte le ordinanze emesse per gestire al meglio il flusso di cosplayer e amanti del fumetto attesi in città. Tra i provvedimenti principali, per quanto riguarda la circolazione esterna alle Mura, ricordiamo che da oggi fino a domenica, dalle 8 alle 20, non sarà possibile transitare su viale Carducci (tra l’intersezione con viale Europa e quella con viale Repubblica), viale Cavour, viale Regina Margherita, via Montanara e all’interno di Porta San Pietro. La zona della stazione sarà infatti per lo più riservata ai pedoni, con percorsi e passaggi obbligati a seconda della direzione: questo impatterà anche sulla viabilità di San Concordio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuole, parcheggi e traffico . Ecco le regole da rispettare