Scuola Regione avvia il progetto La Sicilia che racconta

Avvicinare le nuove generazioni alla letteratura valorizzando, al tempo stesso, il patrimonio culturale e linguistico dell’Isola. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “La Sicilia che racconta: storie, luoghi e scrittori per nuovi lettori” dell'assessorato regionale dell’Istruzione e della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Ma che scuole piene d'energia! Il nuovo bando promosso da Regione Toscana - Giovanisì, Scuola Attiva Kids per la Toscana inclusiva, ricerca Tutor Sportivi da inserire nelle classi prime delle scuole elementari! Obiettivo? Portare più movimento, Vai su Facebook

Scuola, Regione avvia il progetto “La Sicilia che racconta”. Turano: “Avviciniamo gli studenti alla lettura e alla scrittura creativa” - Con l'iniziativa "La Sicilia che racconta: storie, luoghi e scrittori per nuovi lettori" dell'assessorato regionale dell'Istruzione e della formazione professionale vengono finanziati, con 300 mila eu ... Scrive ilsicilia.it

Psicologo scolastico in tutte le scuole medie e superiori della Calabria. Regione avvia progetto - Tre anni di lavoro, 9 milioni di fondi europei e finalmente, da settembre, partirà il progetto per aiutare gli studenti a superare le loro difficoltà. Si legge su quotidianosanita.it

Nelle scuole l’algoritmo supporta quindicimila studenti in difficoltà - ROMA L’Intelligenza artificiale sale in cattedra, per aiutare nello studio i ragazzi con maggiori difficoltà. ilmessaggero.it scrive