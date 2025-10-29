Scuola Nicola Sala iniziate le operazioni preliminari all’abbattimento | nuova viabilità in zona

Anteprima24.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno preso il via questa mattina presto le operazioni propedeutiche allabbattimento dell’edificio della scuola Primaria “Nicola Sala” in via Enzo Marmorale nell’ambito del complesso programma di ricostruzione della scuola “Federico Torre”. Così come previsto dall’ordinanza sindacale, le transenne sono state disposte trasversalmente alla sede stradale impedendo, quindi, la circolazione sia dei veicoli che dei pedoni all’incrocio tra via Francesco Flora, via Nicola Sala e la stessa via Marmorale fino al civico 3, cioè per tutta la lunghezza dell’edificio da abbattere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

scuola nicola sala iniziate le operazioni preliminari all8217abbattimento nuova viabilit224 in zona

© Anteprima24.it - Scuola “Nicola Sala”, iniziate le operazioni preliminari all’abbattimento: nuova viabilità in zona

Leggi anche questi approfondimenti

scuola nicola sala iniziateBenevento, demolizione plesso scuola Nicola Sala: ecco le misure in vigore dal 29 ottobre - In concomitanza con l’avvio della demolizione del plesso scuola “Nicola Sala” nell’ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo polo didattico “Torre- Lo riporta msn.com

Benevento, Restyling della scuole «Torre» e «Sala» tra timori e missione rilancio - I lavori di abbattimento e ricostruzione delle scuole «Federico Torre» e «Nicola Sala» preoccupano i residenti, che temono un peggioramento della qualità della vita. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Nicola Sala Iniziate