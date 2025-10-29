Scuola Nicola Sala iniziate le operazioni preliminari all’abbattimento | nuova viabilità in zona

Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno preso il via questa mattina presto le operazioni propedeutiche all’abbattimento dell’edificio della scuola Primaria “Nicola Sala” in via Enzo Marmorale nell’ambito del complesso programma di ricostruzione della scuola “Federico Torre”. Così come previsto dall’ordinanza sindacale, le transenne sono state disposte trasversalmente alla sede stradale impedendo, quindi, la circolazione sia dei veicoli che dei pedoni all’incrocio tra via Francesco Flora, via Nicola Sala e la stessa via Marmorale fino al civico 3, cioè per tutta la lunghezza dell’edificio da abbattere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scuola “Nicola Sala”, iniziate le operazioni preliminari all’abbattimento: nuova viabilità in zona

