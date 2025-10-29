Scuola di Isola Sacra Cerulli | Intervento di Anas per lo sfalcio e la messa in sicurezza

Fiumicino, 29 ottobre 2025 – “Abbiamo effettuato un sopralluogo presso la scuola di Isola Sacra, nella zona della scarpata che scende dalla strada proveniente dall’aeroporto, insieme ai tecnici di Anas, per affrontare una situazione segnalata più volte dalla dirigente scolastica e dal personale dell’istituto”. Lo dichiara Federica Cerulli, consigliere comunale di Fratelli d’Italia Fiumicino e presidente della Commissione Scuola “Il problema – prosegue Cerulli – riguarda la presenza di ratti dovuta all’incuria e alla vegetazione incolta nell’area retrostante la scuola. Dopo le numerose sollecitazioni arrivate dal mondo scolastico, abbiamo chiest o un intervento urgente, e finalmente Anas è intervenuta per il sopralluogo tecnico, assicurando che nelle prossime settimane verrà effettuato lo sfalcio completo dell’area e la pulizia del verde anche nei pressi dello svincolo di Fiumicino Sud, dove gli oleandri hanno ormai invaso parte della carreggiata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

