Dalla flat tax sul salario accessorio, arriveranno nel 2026 fino a 140 euro di aumenti medi negli stipendi degli insegnanti e, più in generale, del personale della scuola. Si tratta di una delle misure contenute nella legge di Bilancio per tutti i lavoratori alle dipendenze e per livelli retributivi entro 50 mila euro. La cedolare secca è stabilita nella misura del 15 per cento sui compensi accessori dei dipendenti del pubblico impiego. Pertanto, livelli retributivi alla mano, la flat tax si applicherà anche ai dipendenti della scuola, tra i quali gli insegnanti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Scuola, aumenti medi di 140 euro dalla flat tax 2026