Scrubs | UFFICIALE il reboot della ABC ha una data di uscita!

I fan di Scrubs possono finalmente segnare la data sul calendario: l’attesissimo revival della serie comedy-drama, amata in tutto il mondo, ha una data di debutto! La troupe dell’Ospedale Sacro Cuore, guidata da Zach Braff (J.D. Dorian) e Donald Faison (Turk), tornerà sugli schermi di ABC all’inizio del 2026. Data di lancio ufficiale e dettagli sulla programmazione. Il network ABC ha incluso l’attesissimo reboot di Scrubs nel suo palinsesto di mezza stagione 2026. Data di Uscita: Mercoledì 25 febbraio 2026. Orario: Alle 20:00 EST (ora di New York). Formato: La prima andrà in onda con due episodi consecutivi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Scrubs: UFFICIALE, il reboot della ABC ha una data di uscita!

Argomenti simili trattati di recente

È UFFICIALE! Per i professori Grazie alla raccolta firme è al vaglio del Parlamento lo sconto: da 6.000 euro all’anno a soli 900 euro, per il riscatto Laurea. NEXSUS, nuovo sindacato esclusivo infermieri, ha acceso i riflettori sul cambiamento, lanciando una seri - facebook.com Vai su Facebook

Scrubs: Tim Hobert abbandona il progetto del reboot - Lo showrunner abbandona il progetto a poche settimane dall'inizio delle riprese del nuovo reboot della serie cult ... Secondo sentieriselvaggi.it

Scrubs è ufficialmente pronta a tornare: svelata la data della reunion più attesa della TV! - ABC ha svelato la data d’uscita della nuova serie sequel di Scrubs, la sitcom cult che ha segnato una generazione. Si legge su bestmovie.it

Il reboot di Scrubs ordinato ufficialmente! Ecco chi tornerà nella stagione 10 - ABC riporta in tv con una decima stagione la comedy ospedaliera Scrubs - Si legge su comingsoon.it