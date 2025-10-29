Scopre che la ex è incinta e l’aggredisce La donna finisce in ospedale

Dopo aver scoperto che quella che ormai era la sua ex era incinta, dopo aver intrapreso una nuova relazione, l’ha aggredita facendola finire in ospedale. Per questo un uomo di 31 anni è stato arrestato ad Anzio dai carabinieri.L’uomo deve rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

