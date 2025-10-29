Scoppia un incendio nelle cucine di una nave sul Nilo evacuati 220 passeggeri | a bordo anche 60 italiani

Stanno bene i 220 passeggeri, tra i quali vi erano anche 60 italiani, dell'imbarcazione che ha preso fuoco durante la crociera sulle acque del Nilo. Sono stati registrati nell'incendio solo 3 feriti lievi, di cui 2 membri dell'equipaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

