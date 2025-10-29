Scoperto magazzino con migliaia di prodotti falsi di marchi di lusso | maxi sequestro della guardia di finanza
Maxi sequestro di merce contraffatta nel capoluogo etneo. I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Catania hanno intensificato in questi giorni i controlli contro la commercializzazione online di prodotti falsi, anche attraverso i social network, sequestrando oltre 6.600. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
