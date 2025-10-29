Scoperti pupazzi Labubu perfettamente falsificati
CASALPUSTERLENGO (Lodi) La “ Labubu mania “, la febbre per i celebri pupazzi nati dalla fantasia dell’artista Kasing Lung e distribuiti dalla casa cinese Pop Mart, contagia anche il Lodigiano. Ma insieme agli originali da collezione, amatissimi da influencer e appassionati di cultura pop, compaiono anche le copie illegali. La Guardia di Finanza di Lodi ha infatti sequestrato una ventina di articoli contraffatti, perfette imitazioni dei giocattoli che spopolano sui social e sugli scaffali dei negozi specializzati. Il blitz è scattato nell’ambito di controlli eseguiti dal Gruppo Lodi e dalla Compagnia di Casalpusterlengo in due esercizi commerciali del territorio: a Lodi, dove non è stato trovato nulla di anomalo, e a Casalpusterlengo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
