Scoperta frode da cinque milioni Incentivi indebiti per energia pulita Sequestrati conti correnti e terreni

Frode per oltre 5 milioni d’incentivi per impianti fotovoltaici. I Finanzieri del Comando provinciale di Varese hanno individuato tre società controllate da imprenditori spagnoli che hanno ottenuto indebitamente oltre 5 milioni di aiuti per la produzione di energia solare da fonti rinnovabili. L’indagine condotta dalla Compagnia di Gallarate ha evidenziato la presenza di numerose imprese con capitale sociale esiguo ma proprietarie di rilevanti impianti fotovoltaici situati principalmente nelle regioni del Centro e Sud Italia e amministrate da stranieri domiciliati ma non residenti in Italia. Quindi le Fiamme Gialle hanno approfondito le posizioni delle società anche attraverso l’esame dei conti correnti bancari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scoperta frode da cinque milioni. Incentivi indebiti per energia pulita. Sequestrati conti correnti e terreni

