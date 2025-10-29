Scooter pirata centra collaboratrice scolastica incidente all' uscita dei ragazzi

Era uscita dalla scuola dopo aver svolto come ogni mattina la mansione di collaboratrice scolastica alla Media Gallo. Uno scooter in via La Farina di fronte all'Istituto Nautico intorno alle 14 ha centrato la donna di 65 anni per poi fuggire. L'impiegata scolastica si trova al Pronto soccorso del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

