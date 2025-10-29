Scooter centra collaboratrice scolastica incidente all' uscita dei ragazzi

Era uscita dalla scuola dopo aver svolto come ogni mattina la mansione di collaboratrice scolastica alla Media Gallo. Uno scooter in via La Farina di fronte all'Istituto Nautico intorno alle 14 ha centrato la donna di 65 anni che si trova al Pronto soccorso del Policlinico. Da quanto si apprende. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

