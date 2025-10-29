Scontro tra un’auto e un bus di studenti nel Trevigiano | morto l’automobilista contusi alcuni giovani

Scontro tra un’ auto e un bus con a bordo una cinquantina di studenti, stamani (mercoledì 29 ottobre) a Oderzo, in provincia di Treviso. Ad avere la peggio il conducente dell’automobile che è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.45 e a seguito dell’impatto entrambi i mezzi sono finiti nel fossato che costeggia la carreggiata. Tra gli studenti cinque ragazzi sono rimasti contusi e portati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso, così come l’autista del bus. L’impatto è avvenuto subito dopo una curva. Per cause che saranno accertate dai Carabinieri, l’automobile avrebbe invaso la corsia opposta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontro tra un’auto e un bus di studenti nel Trevigiano: morto l’automobilista, contusi alcuni giovani

